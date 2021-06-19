أمن الطرق لقائدي المركبات: تجنبوا الأعطال أثناء السفر بالفحص الشامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات، لتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة.

الأعطال المفاجئة:

وقالت قوات أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “حتى تتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة وأنت على الطريق عليك الالتزام بفحص السيارة قبل السفر”.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

السرعات المقررة:

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.



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