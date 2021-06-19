التحالف : تدمير ما مجموعه 11 طائرة حوثية آخرها استهدفت نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه مدينة نجران.

اعتراض 11 طائرة:

وأوضح التحالف، اليوم السبت، أنه تم اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة هذا اليوم.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن كافة المحاولات العدائية للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها.

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