شكرا لقرائتكم التحالف : تدمير ما مجموعه 11 طائرة حوثية آخرها استهدفت نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19
وأكد تحالف دعم الشرعية أن كافة المحاولات العدائية للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها.
التحالف : تدمير ما مجموعه 11 طائرة حوثية آخرها استهدفت نجران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه مدينة نجران.
اعتراض 11 طائرة:
وأوضح التحالف، اليوم السبت، أنه تم اعتراض ما مجموعه 11 طائرة بدون طيار مفخخة هذا اليوم.
وأكد تحالف دعم الشرعية أن كافة المحاولات العدائية للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها.
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