حجز 5% من إيرادات شركات الحج ضمان خدمة للحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الحج والعمرة حجز 5% من إيرادات شركات ومؤسسات الحج كضمان خدمة للحجاج، على أن تورد لحسابات المنشآت بعد موسم الحج، بحد أقصى 15 محرم في حال عدم وجود مخالفات أو شكاوى من قبل الحجاج.

وأوضحت الوزارة أنه سيجري توزيع الإيرادات الخاصة بالشركات والمؤسسات من خلال المسار الالكتروني بعد حسم الرسوم المستحقة من قبل الجهات المختصة، على أن تتم عملية التحويل للشركات والمؤسسات وفق آلية محددة، بحيث يحجز 15% من الدخل في المسار الالكتروني، وتحول لحسابات الشركات والمؤسسات بعد تسوية حسابات المنشآت المتحالفة بحد أقصى نهاية ذي الحجة، وفي حال عدم تصفية شؤون التحالف كافة قبل نهاية ذي الحجة، تحال للجنة إصلاح ذات البين بالمجلس التنسيقي للبت فيها بحد أقصى 15 محرم، وفي حالة تعذر الصلح تحال للجنة المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري تحويل 60% لحساب الشركات والمؤسسات المتحالفة بعد طباعة كل تصريح حج، كما أنه ستحول 20% لحساب الشركات والمؤسسات المتحالفة عند إقفال المسار الالكتروني في 7 ذي الحجة، بحيث لا يكون على المنشأة أي التزام للمسار الالكتروني أو طلب حجز من قبل رئيس التحالف، لافتة إلى أن المنشآت المتحالفة إذا رغبت في اعتماد حساب بنكي واحد للمجموعة المتحالفة فيحق لها ذلك، ويطبق عليها حجز نسبة 5% كضمان لدى الوزارة.

توزيع الإيرادات الخاصة بالشركات والمؤسسات:

