«الصحة»: الإعلان عن موعد الجرعة الثانية وفقا لتغطية المجتمع

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1153 حالة مؤكدة، وتعافي 1145 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11,045 حالة منها 1496 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 473,112 حالة، وبلغ
عدد حالات التعافي 454,404 حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7663 حالة، كما تم إجراء 77,831 فحصا مخبريا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
الحالات بحسب المناطق:
مكة المكرمة: 335
الرياض: 266
الشرقية: 148
عسير: 119
جازان: 84
المدينة المنورة: 63
القصيم: 45
نجران: 27
تبوك: 23
حائل: 17
الباحة: 12
الحدود الشمالية: 10
الجوف: 4
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