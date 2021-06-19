54 مخالفة لعدم التقيد بالاحترازات في المراكز التجارية بالشرقية

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وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة تحقيقا للسلامة العامة، وكذلك تفعيل مبادرة (ممتثل) بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت غير الملتزمة.
من جهة أخرى تنفذ الأمانة المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق بحي الشعلة بالدمام، حيث جرى تطوير شارع أبوعبيدة بن الجراح بطول 700م وعرض 60م وشارع حسان بن ثابت بطول 700م وعرض 40م وشارع 75 بطول 600 م وعرض 20م.
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