5.6 ملايين مخالف في قبضة الأمن منذ بدء الحملات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بـ5.6 ملايين مخالف منذ انطلاقها الأربعاء 26 / 2 / 1439هـ الموافق 15 / 11 / 2017 حتى نهاية الأربعاء 6 / 11 / 1442هـ الموافق 16 / 6 / 2021، في مناطق المملكة كافة. فيما جرى ترحيل 1.55 مليون مخالف إلى بلدانهم. وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: إجمالي المخالفين المضبوطين في الحملات





5,615,884 مخالفا منهم:



4,304,206 مخالفين لنظام الإقامة



802,125 مخالفا لنظام العمل



509,553 مخالفا لنظام أمن الحدود



إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 116,908 أشخاص منهم: 43% يمنيون 54 % إثيوبيون 3 % جنسيات أخرى 9,508 أشخاص ضبطوا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 8,222 شخصا



2,766 مواطنا منهم:



2761 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم



5 مواطنين تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم



إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة



53,916 وافدا مخالفا منهم:



49,954 رجلا



3,962 امرأة



إيقاع العقوبات الفورية بحق 714,208 مخالفين 901,700 مخالف أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر 1,047,340 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 1,553,667 مخالفا جرى ترحيلهم لبلدانهم

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