شكرا لقرائتكم خبر بدء «الانقلاب الصيفي» الاثنين المقبل ويستمر 93 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بداية فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية سيحدث الاثنين 21 يونيو 2021 عند الساعة 06:32 صباحا بتوقيت السعودية (03:32 صباحا بتوقيت غرينتش)، حيث ستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان، وسيستمر فصل الصيف 93 يوما و15 ساعة و49 دقيقة.

وقال أبو زاهرة «الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى الشمال بقبة السماء، وستكون مباشرة فوق مدار السرطان، وهو أطول نهار وأقصر ليل في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية».

وأضاف «يعتقد معظم الناس أن الصيف يبدأ في الأول من يونيو، ولكن هذا صيف متعلق بالرصد الجوي، لكن الصيف الفلكي يحدده الميل الدقيق في مدار الأرض وموقعها السنوي في النظام الشمسي، وتحديدا عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان عند الظهيرة».

الانقلاب الصيفي

من جهة أخرى أشار أبوزاهره إلى أنه لا علاقة بوقت حدوث الانقلاب الصيفي بمدى قرب أو بعد الأرض من الشمس، ولكنه يرتبط بحقيقة أن الكوكب يدور على محور مائل بمقدار 23.44 درجة، ويحدث الانقلاب الصيفي عندما يكون القطب الشمالي مائلا نحو الشمس، وخلال هذا الوقت يحصل النصف الشمالي للكرة الأرضية على مزيد من الضوء والحرارة من الشمس.

وأضاف «لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في يوم الانقلاب الصيفي، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض ( جنوب خط الاستواء)، حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة».

مسار ظاهري

وأبان أن الشمس ستشرق يوم الانقلاب الصيفي من أقصى الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى الشمال الغربي، وسيلاحظ أن ضوء الفجر أصبح مبكرا وغروب الشمس يتأخر، وقوس المسار الظاهري للشمس عاليا في قبة السماء كل يوم، وظلال الأشياء عند الظهر تكون الأقصر خلال السنة، مشيرا إلى أن الشمس ستأخذ أقصى مسار ظاهري نحو الشمال عبر السماء، وهي أعلى شمس ارتفاعا، كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي فإن الشمس تكون منخفضة والظلال طويلة في ذلك الجزء من العالم وهما من أدلة كروية الأرض.

الاعتدال الخريفي

وأوضح أنه من المفارقات أن زيادة الحرارة على مستوى الكرة الأرضية تكون أواخر الصيف في أواخر يوليو وأغسطس، على الرغم من أن يوم الانقلاب الصيفي أطول نهارا، وأشعة الشمس تسقط على النصف الشمالي بشكل مباشر، ذلك للسبب نفسه عندما يكون الوقت بعد الظهر أسخن من وقت الظهر، فالكرة الأرضية تستغرق فترة لكي تسخن بعد فصل الشتاء حتى في يونيو، مفيدا أن الجليد والثلج لا يزال مترسبا في بعض الأماكن، وتعمل الشمس على إذابته وتسخين المحيطات بعدها تكون حرارة الصيف.

يشار إلى أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهريا بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد، وستبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجيا، نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس، حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل.