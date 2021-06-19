المطوف عبدالله كاتب في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى المطوف عبدالله محمد أمين كاتب، الذي وافته المنية ظهر الجمعة الماضي، إثر عملية قلبية، وشيع جثمانه أمس بعد صلاة الفجر في مقبرة المعلاة. والفقيد أخ كل من الوكيل المساعد لوزارة الإعلام الأسبق عبدالرحمن كاتب، ووكيل أمين العاصمة المقدسة الأسبق عبدالحميد كاتب، ووكيل مساعد في وزارة الصحة الدكتور عمران كاتب - رحمه الله- والمطوف عدنان كاتب الرئيس الأسبق لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا. وشقيق المطوف فؤاد كاتب، والمطوف الدكتور عادل كاتب، والمطوف الدكتور سعود كاتب، والمطوف فاروق كاتب، والمطوف عبدالعزيز كاتب -رحمه الله-. ووالد كل من محمد وسلطان وابتهال وارتواء. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

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