الهيئة العامة للإعلام تتيح الفسح الفوري المباشر للمؤلفات المكتوبة

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وأكدت الهيئة أن المملكة من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الالكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها.
وتشمل الخدمة الجديدة الكتب والكتب الالكترونية والمطبوعات، التي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح 61% خارجيا و39% محليا.
وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ماينشر في حينه، وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
وأبانت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الالكترونية والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار، ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التأليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الالكترونية، وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، وتشكل أيضا دعما مباشرا لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الفسح الفوري سيسهم كذلك في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.
الهدف من خدمة الفسح الفوري:
- تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب
- ستسهم في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التأليف والنشر والتوزيع
- ستنمي قطاع تجارة الكتب الالكترونية
- إثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره
- تشكل دعما مباشرا لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى
- ستسهم في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية
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