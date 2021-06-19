شكرا لقرائتكم خبر رسالة ماجستير تناقش تطوير حي الظهيرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت الطالبة نجلاء بنت عبدالله العباد رسالة ماجستير بعنوان (تطوير المشهد الحضري كمدخل للسياحة المستدامة حالة دراسية حي الظهيرة بمدينة الرياض) بإشراف الدكتور زياد علم الدين، والدكتورة حنان رفعت، وذلك بجامعة الملك سعود في نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ. وتعد العباد أول طالبة تناقش رسالة ماجستير في قسم التخطيط العمراني وذلك بعد افتتاح شطر الطالبات بالقسم قبل ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس قسم التخطيط العمراني الدكتور وليد الزامل أن هناك ثلاثة برامج للدراسات العليا بقسم التخطيط العمراني يمكن للطالبات الالتحاق بها وهي: برنامج التخطيط العمراني، وبرنامج التصميم العمراني، وبرنامج التطوير العقاري. كما يقدم القسم برنامجي التخطيط والتصميم العمراني للطالبات في مرحلة البكالوريوس.

وتأتي الرسالة لتؤكد السعي نحو إثراء المعرفة والبحث العلمي في مجالات تخدم القطاعات التنموية؛ وبما يتوافق مع توجهات الجامعة لتحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة، وإنتاج بحوث نوعية.