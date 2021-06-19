رسالة ماجستير تناقش تطوير حي الظهيرة بالرياض

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وأوضح رئيس قسم التخطيط العمراني الدكتور وليد الزامل أن هناك ثلاثة برامج للدراسات العليا بقسم التخطيط العمراني يمكن للطالبات الالتحاق بها وهي: برنامج التخطيط العمراني، وبرنامج التصميم العمراني، وبرنامج التطوير العقاري. كما يقدم القسم برنامجي التخطيط والتصميم العمراني للطالبات في مرحلة البكالوريوس.
وتأتي الرسالة لتؤكد السعي نحو إثراء المعرفة والبحث العلمي في مجالات تخدم القطاعات التنموية؛ وبما يتوافق مع توجهات الجامعة لتحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة، وإنتاج بحوث نوعية.
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