مكتبة رقمية تفاعلية توثق سيرة خالد الفيصل وإنتاجه الأدبي والفكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، الموقع الالكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية والتي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

وتقدم المكتبة سيرة ومسيرة الأمير خالد الفيصل وأبرز المحطات في حياته، بدءا من مولده في مكة، مرورا بانتقاله مع والدته إلى الأحساء، وتلقيه بدايات التعليم في مدارسها، ثم انتقاله بناء على رغبة والده إلى مكة ومنها إلى الطائف، حيث أكمل دراسته حتى المرحلة الثانوية، وسافر إلى أمريكا والتحق بمدرسة هون في نيوجيرسي، وبعد أربع سنوات التحق بجامعة برنستون ثم انتقل إلى بريطانيا ملتحقا بجامعة أكسفورد لدراسة العلوم السياسية والاقتصادية، وفي زمن اغترابه للدراسة تزوج من الأميرة العنود بنت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن.

محطات عمله

وتستعرض المكتبة محطات عمله بدءا من تكليفه مديرا لرعاية الشباب، ثم أميرا لمنطقة عسير، ثم أميرا لمنطقة مكة المكرمة ووزيرا للتربية والتعليم ثم مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميرا لمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب توليه منصب مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية بعد أن شارك في تأسيسها وترأس جائزة الملك فيصل العالمية، كما تشهد المكتبة على إنسانيته وإبداعه إذ اهتمت بإبداعاته الشعرية والنثرية والفنية مع الوقوف على مؤلفاته وإسهاماته والجوائز والأوسمة التي تقلدها.

وتحتوي المكتبة الرقمية التفاعلية على أعمال ونتاج الأمير خالد الفيصل في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، كما تتضمن سيرته الذاتية ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي إضافة إلى مقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه.

مكتبة شاملة لإنتاجه

وتحوي المكتبة الأعمال الشعرية ومؤلفاته وتشتمل أيضا على كافة الإنتاج المقروء والمسموع والمرئي له طوال تاريخه.

وحرصت المكتبة الرقمية على جمع واستيعاب كافة ما قدمه الأمير خالد خلال مسيرته، وسبق ذلك عمل كبير شمل الجمع والتدقيق والإعداد والتصنيف والتجهيز للموقع تقنيا.

وتتيح المكتبة للقارئ الاطلاع على نتاج الأمير خالد الفيصل في مجالا الأدب والثقافة والفكر، ولتكون مكتبة جامعة شاملة لإنتاجه.

تقنية الواقع الافتراضي

وزودت المكتبة بخصائص تقنية وتفاعلية تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، كما تم تزويد المكتبة بتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة تسهل التصفح والاطلاع ومشاهدة المحتوى الذي يتم تحديثه بشكل دوري.

وتمكن المكتبة المتصفح من التجول في أقسامها بتقنية الواقع الافتراضي ومشاهدة ألبومات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي تلخص الزيارات والجولات الميدانية والمناسبات والمعارض الفنية المختلفة إضافة للكتب والدواوين التي تتوفر من خلال مكتبة الوسائط المتعددة، معتمدة على أعلى تقنيات جودة الصوت والصورة.

ماذا تقدم المكتبة؟

• نافذة تحمل عنوان الحج في حياة خالد الفيصل وجهوده في الحج

• أيقونة لعرض الأخبار والفعاليات وعرض كامل للوحات الفنية التي رسمها بريشته

• أبرز مقولاته ومبادراته ومنها سوق عكاظ ومؤسسة الفكر العربي، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي وملتقى مكة الثقافي وغيرها

• المعالم الإنسانية للأمير خالد الفيصل عبر مواقف وشواهد متعددة تنعكس من خلال تعامله مع الأسرة وخارجها

• تلخص جوانب حياته ومسؤولياته والتي رسم بها هويته الإسلامية والوطنية والعربية