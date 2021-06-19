«كاكست» و«موهبة» تحتفيان بالفائزين في آيسف 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) المهندس عبدالله السواحة، أبناء وبنات الوطن المبدعين والمبتكرين المتميزين من أبناء وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الفائزين بالجوائز الكبرى والخاصة في معرض آيسف 2021 الدولي للعلوم والهندسة. جاء ذلك خلال استقباله في مقر وزارة التعليم الفائزين بالجوائز، بحضور الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي. وهنأ السواحة طلاب وطالبات المنتخب السعودي في آيسف 2021 على إنجازاتهم في المسابقة الدولية، واستمع لشرح عن المشروعات الفائزة، متمنيا لهم المزيد من التفوق والإبداع، والإسهام بأفكارهم ومشروعاتهم وابتكاراتهم في النهضة التي يشهدها الوطن، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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