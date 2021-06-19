الدارة توثق نوادر مطبوعات مكتبة المسجد النبوي

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واحتوى الكتاب صورا لمختارات منتقاة من الكتب النادرة المطبوعة طباعة حجرية، أو بآلات الطباعة القديمة في القرنين الـ13 والـ14 الهجريين، تنوعت موضوعاتها بين التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والنحو والأدب وغيرها من فنون المعرفة.
وتضم مكتبة المسجد النبوي الشريف قسما يحفظ الكتب النادرة من حيث قدم تاريخ طباعتها أو زخرفتها أو أشكالها أو صورها، وغير ذلك، وتزخر رفوف هذا القسم بعدد كبير من الكتب من أمهات العلوم الإسلامية، ونفائس المطبوعات القديمة التي تشمل مختلف العلوم والمعارف التي أهديت لهذه المكتبة من العلماء وطلبة العلم وعدد من زوار المسجد النبوي الشريف.
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