انطلاق معسكر «شغف» الصيفي بجامعة الإمام عبدالرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام اليوم، معسكر (شغف) الصيفي الذي ينظمه مركز التعليم المستمر بالجامعة أحد المراكز التابعة لمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات لطلبة الثانوية. وأوضح عميد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة الدكتور عبدالكريم الهويش، أن المعسكر الذي يستمر لمدة أسبوعين، عبارة عن برنامج تدريبي تثقيفي ترفيهي، يهدف إلى شغل أوقات طلاب الثانوية بما يحقق الفائدة والمتعة ويعرفهم على الجو التعليمي والأكاديمي وتجربة الحياة الجامعية، مشيرا إلى أن البرنامج قام عليه نخبة من المختصين خلال 3 أشهر مضت، وركز على الجوانب التعليمية والابتكارية والاجتماعية.



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