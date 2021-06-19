كيف تؤثر دراسة الاقتصاد على حياتك اليومية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلعب الاقتصاد دورا مهما في حياتنا اليومية فهو يؤثر على كل شيء من المبلغ الذي ندفعه مقابل السلع والخدمات إلى مقدار رواتب الموظفين، وتمنحك دراسة الاقتصاد في الجامعة نظرة جديدة للعالم وفهم كل ما يتعلق بالمجتمعات والحكومات والشركات والأفراد. رصدت «مكة» بعض المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها حول الدراسة في تخصص الاقتصاد. وظائف مرتبطة مباشرة بشهادتك: • محلل بحوث • مستشار اقتصادي • مدير التعويضات والمزايا • محلل اكتواري • محلل ائتماني • محلل سياسي • مستشار إداري • مراسل الأعمال • اقتصادي • محلل مخاطر مالية • محلل بيانات • مخطط مالي • محاسب • باحث اقتصادي • محلل استثماري • إحصائي •محلل تسعير • سمسار البورصة مهارات لسيرتك الذاتية تمنحك درجة الاقتصاد مهارات خاصة بموضوع معين تمكنك من تطبيق المبادئ والنماذج الاقتصادية بما في ذلك: • التواصل - عرض النتائج وشرح البيانات المعقدة • الحساب - التعامل مع البيانات المعقدة وتطبيق طرق التحليل الرياضية والإحصائية • حل المشكلات - استخراج المعلومات واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات • الحوسبة - باستخدام برامج متخصصة • إدارة الوقت - إنجاز مهام محددة ضمن الأطر الزمنية المحددة • المهارات التحليلية - تحليل طرق البحث والبيانات والاستنتاجات والتوصيات. مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل ستزودك درجة الاقتصاد بالعديد من المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، وتشمل: • التفكير المنطقي والنقدي • القدرة على تبسيط القضايا المعقدة واستخراج المعلومات ذات الصلة • تحليل البيانات • التواصل الكتابي والمنطوق • حل المشكلات • إدارة الوقت • الوعي التجاري والثقافي • العمل الجماعي ومهارات التعامل مع الآخرين • المهارات البحثية الإيجابيات: • التعامل مع قضايا مختلفة في المجالات متعددة، بما في ذلك الأعمال والقانون والسياسة والتاريخ والمحاسبة • الاستعداد للمستقبل من خلال فهم المبادئ الاقتصادية التي تؤثر على آفاق الحياة المهنية وقرارات الاستثمار واستراتيجيات التقاعد • فهم اقتصاد السوق السلبيات: • تتطلب معظم الوظائف سنوات إضافية لإكمال درجة الماجستير أو الدكتوراه • يعتبر التخصص صعبا لأولئك الذين لا يحبون الرياضيات، حيث يستخدم الإحصاء وحساب التفاضل والتكامل وغيرها من موضوعات الرياضيات المتقدمة لإجراء التحليلات الاقتصادية مجالات العمل: • الشركات الاستشارية • الشركات الحكومية والخاصة • البنوك والمؤسسات المالية • المنظمات الدولية • الجامعات

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