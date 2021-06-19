، رغم إعلانها أنها سليمة.. إسرائيل تتخلص من شحنة اللقاحات المعادة من فلسطين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضم 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر"

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أن السلطات ستتخلص من شحنة اللقاحات، التي تبلغ 100 ألف جرعة، أعادتها السلطة الفلسطينية أمس، رغم إعلان الوزارة أن لقاحات "كوفيد-19" التي رفضها الفلسطينيون بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ونقل موقع "قناة 12" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لا أرى كيف يمكن استخدام هذه اللقاحات بعد الرحلة التي قطعتها إلى السلطة الفلسطينية، ثم العودة إلى إسرائيل. لن يكون هناك خيار سوى التخلص منها".

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقًا لتبادل اللقاحات الجمعة، كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح فايزر-بيونتيك للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام، لكن بعد الإعلان مباشرة ألغت السلطة الفلسطينية الاتفاق، وأعادت الشحنة الأولية التي تضم نحو 100 ألف جرعة إلى إسرائيل.

وبيَّنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو (حزيران) الجاري، وليس في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلَيْن كما جرى الاتفاق.

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