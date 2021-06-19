شكرا لمتابعة خبر عن الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلن التحالف العربي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة نجران.

وكانت الدفاعات السعودية، اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن قيام القوات الجوية باعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.