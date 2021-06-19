«الداخلية»: عقوبة تسهيل دخول المتسلل للمملكة تصل للسجن 15 عاما

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن كل من يسهل دخول المتسلل إلى المملكة، تصل عقوبته إلى السجن 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأوضح متحدث الداخلية، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن العقوبات بحق المتسللين مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن الحملة الميدانية لضبط مخالفي نظام الحدود شملت مناطق المملكة كافة وتم تطبيق العقوبات بشكل فوري.

وأضاف متحدث الداخلية، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن الحملة الميدانية المشتركة التي بدأت من يوم الأربعاء 26/2/1439هـ حتى يوم نهاية يوم الأربعاء 6/11/1442هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتمت في كافة مناطق المملكة حققت العديد من النتائج، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 5 ملايين و615 ألفا و884 مخالفا، كما تم ضبط 116908 أشخاص خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، كما تم ضبط (9508) أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وتابع متحدث الداخلية طلال الشلهوب أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ (8222) شخصًا، كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (2766) مواطنًا، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53916) وافدًا مخالفًا.

وأكد متحدث الداخلية طلال الشلهوب أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفين، وأن إجمالي من تم ترحيلهم بلغ (1553667) مخالفاً، مشيرا إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مستمرة منذ تاريخ 26/2/1439هـ.