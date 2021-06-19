«الحج»: إتاحة إضافة المَحرَم للمرأة لـ4 درجات قرابة فقط

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، درجات القرابة المتاح إضافتها كـ«مَحرَم» للراغبات في أداء فريضة الحج خلال الموسم الجاري.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام، وفقاً للحساب الرسمي لإمارة مكة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنه لا يُتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن).

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في 12 يونيو الجاري، أنه سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج 1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط، مع تحديد إجمالي أعداد حجاج هذا العام بـ60 ألف حاج.