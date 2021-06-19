150 جنسية تسجل أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، تسجيل أكثر من نصف مليون طلب لأداء المشاعر عبر المسار الإلكتروني، من 150 جنسية في المملكة.

وقالت وزارة الحج والعمرة، إنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين، والمقيمين، حتى الآن.

وأضافت الوزارة: استقبل المسار الالكتروني لحجاج الداخل أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج من المواطنين والمقيمين من 150 جنسية في المملكة، مشيرة إلى أن 59% من هذا العدد من الذكور و41% من الإناث.

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