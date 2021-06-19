الارشيف / اخبار السعوديه

«الصحة»: 5 إرشادات للتقليل من حوادث غرق الأطفال خلال التنزه

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قدمت وزارة الصحة، مجموعة إرشادات للتقليل من حوادث الغرق، خاصة بين الأطفال، خلال فصل الصيف.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: في فترة الصيف تكثر حوادث الغرق، وخاصةً الأطفال.. كن قريبًا ومنتبهاً لأطفالك وتعلم طرق إنقاذ الغريق واتبع إرشادات السلامة.

ولمنع حوادث الغرق، أكدت وزارة الصحة، على (مراقبة الأطفال قرب المسبح ـ توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال ـ تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل).

كما شددت الوزارة على (أهمية وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح ـ ارتداء الأطفال سترات النجاة على الشواطئ).

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: السمنة تؤدي لمضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا