«الصحة»: 5 إرشادات للتقليل من حوادث غرق الأطفال خلال التنزه

الرياض - محمد عبدالله - قدمت وزارة الصحة، مجموعة إرشادات للتقليل من حوادث الغرق، خاصة بين الأطفال، خلال فصل الصيف.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: في فترة الصيف تكثر حوادث الغرق، وخاصةً الأطفال.. كن قريبًا ومنتبهاً لأطفالك وتعلم طرق إنقاذ الغريق واتبع إرشادات السلامة.

ولمنع حوادث الغرق، أكدت وزارة الصحة، على (مراقبة الأطفال قرب المسبح ـ توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال ـ تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل).

كما شددت الوزارة على (أهمية وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح ـ ارتداء الأطفال سترات النجاة على الشواطئ).

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