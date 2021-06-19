سعودية تخترع نظامًا لاستلام الأمتعة دون الإصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - حصلت الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة هبة كردي، على براءة اختراع أمريكية لاستلام الأمتعة بطريقة ذكية تحمي من فيروس «كورونا المستجد».

الفكرة حظيت باهتمام بالغ من الجانب الأمريكي والحصول على البراءة في وقت قصير جدًا. ويُقدّم الاختراع نظامًا ذكيًا لاستلام الأمتعة بطريقة الكترونية، وبمجرد هبوط المسافر من الطائرة يمكنه معرفة وضع كل حقيبة من حقائبه، وأيضًا الباب الذي سيحصل عبره على جميع متعلقاته.

وخلال مقابلة مع «الإخبارية»، قالت كردي: بدأت جهات داخل تتواصل معنا لبحث إمكانية توظيف هذا الاختراع، ولا ننكر دور جامعة الملك سعود، وتحديدًا معهد التطوير والنمذجة في دعم المخترعين وتوصليهم إلى الجهات المعنية ببراءة الاختراع.

وأوضحت أن جهات مثل نيوم والبحر الأحمر يصب الاختراع هذا في مجال اهتماماتها.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أكاديمي: الجامعات السعودية توفر برامج تعليمية مجانية للطلاب من كبرى الشركات