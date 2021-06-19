الارشيف / اخبار السعوديه

سعودية تخترع نظامًا لاستلام الأمتعة دون الإصابة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - حصلت الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة هبة كردي، على براءة اختراع أمريكية لاستلام الأمتعة بطريقة ذكية تحمي من فيروس « المستجد».

الفكرة حظيت باهتمام بالغ من الجانب الأمريكي والحصول على البراءة في وقت قصير جدًا. ويُقدّم الاختراع نظامًا ذكيًا لاستلام الأمتعة بطريقة الكترونية، وبمجرد هبوط المسافر من الطائرة يمكنه معرفة وضع كل حقيبة من حقائبه، وأيضًا الباب الذي سيحصل عبره على جميع متعلقاته.   

وخلال مقابلة مع «الإخبارية»، قالت كردي: بدأت جهات داخل تتواصل معنا لبحث إمكانية توظيف هذا الاختراع، ولا ننكر دور جامعة الملك سعود، وتحديدًا معهد التطوير والنمذجة في دعم المخترعين وتوصليهم إلى الجهات المعنية ببراءة الاختراع.

وأوضحت أن جهات مثل نيوم والبحر الأحمر يصب الاختراع هذا في مجال اهتماماتها.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. أكاديمي: الجامعات توفر برامج تعليمية مجانية للطلاب من كبرى الشركات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا