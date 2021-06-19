طبيب: متحور دلتا أسرع انتشارًا.. وجرعتا لقاح تحميان بنسبة 90%

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور أحمد المشتت، أستاذ الجراحة في المستشف الملكي بلندن، أن«سلالة دلتا كورونا» المتحورة أسرع انتشارًا بنسبة 65%، وتصيب الشباب أكثر، كما أن جرعتين من اللقاح تحمي من الإصابة بها بنسبة 90%.

وخلال مداخلة مع «الإخبارية»، قال المشتت: هذه السلالة بها طفرات متعددة؛ جعلت الفيروس(كورونا) أسرع انتشارًا بحوالي 65% من سلالة ألفا، التي تعد أسرع من الأصلي.

وأضاف المشتت: معروف أن «دلتا كورونا» تسبب أعراضًا تختلف نوعًا ما عن التقليدية، ومنها الصداع الشديد واحتقان البلعوم والأنف، كما تصيب صغار السن أكثر من الكبار، وتنتشر في المناطق التي لا يتم فيها التطعيم بشكل فعال.

وأكد أن 95% من الإصابات الحالية في بريطانيا من «سلالة دلتا»، و5% فقط من ألفا، وهذا يعطي انطباعًا بسرعة الانتشار، لافتًا إلى أن المفصل الرئيس في أمر هذه السلالة هو أن تلقي جرعتين من اللقاح يحمي بشكل كبير منها.

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