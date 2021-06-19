أكثر من نصف مليون طلب لأداء الحج يمثلون أكثر من 150 جنسية

الحج تحذر من التعامل مع الحملات وروابط التسجيل الوهمية حذرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل, الذي... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

مكة : القبض على مقيم يجمع الأموال بطريقة غير مشروعة صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ذو القعدة 1442 هـ 09 ذو القعدة 1442 هـ

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