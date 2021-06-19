الداخلية: عقوبة تسهيل دخول المتسللين السجن 15 عامًا وغرامة تصل لمليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، مساء اليوم السبت، عقوبات الأشخاص الذين يساعدون المتسللين إلى المملكة.

عقوبة رادعة بحق المخالفين:

وقال المقدم طلال الشلهوب، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”: إن عقوبة كل من يسهل التسلل إلى المملكة هي السجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى التشهير بكل من يساعد في نقل المتسلل أو توفير مأوى له أو تقديم أي مساعدة.

ضبط 5.6 ملايين مخالف:

وتابع الشلهوب، أن الحملة الميدانية لضبط مخالفي نظام الحدود، والتي شملت كافة مناطق المملكة، أسفرت عن ضبط أكثر من 5.6 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، كما تم ضبط أكثر من 116 ألف شخص أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة.



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