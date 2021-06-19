أمانة الشرقية: رفع أكثر من 80 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365 - واس

رفعت أمانة المنطقة الشرقية منذ بداية العام الجاري 2021م أكثر من 49 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء من حاضرة الدمام إلى المدفن الصحي، ونفذت 1216 جولة رقابية، رصدت خلالها 312 مخالفة، فيما رفعت خلال العام الماضي أكثر من 80 ألف طن من المخلفات، ورصدت 643 مخالفة، وذلك لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في الحاضرة.

ضوابط رفع المخلفات

وأكدت الأمانة أنها عملت خلال المدة الماضية على زيادة وتيرة أعمال رفع مخلفات الهدم والبناء من جميع الأحياء في حاضرة الدمام، ووضعت ضوابط لضمان عدم رميها في أراضي الفضاء أو مواقع غير مصرحة، وفرضت غرامات مالية وفق لوائح الجزاءات والغرامات، كما كلفت مقاولي النظافة برفع المخلفات الموجودة بشكل عشوائي في تلك الأراضي، وداخل الأحياء، وعلى أطراف المدينة، ونقلها إلى المدافن أو المواقع المخصصة، للاستفادة منها وإعادة استخدامها.

القضاء على نواقل الأمراض

وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى رضا المواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية عامة وحاضرة الدمام خاصة، والمحافظة على البيئة، من خلال إزالة المخلفات التي أصبحت مشوهة للمظهر العام، إضافة إلى القضاء على مناطق القوارض ونواقل الأمراض، داعيةً إلى التعاون وعدم رمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز 940 لمعالجة السلبيات كافة.

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