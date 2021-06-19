الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

تسجيل أكثر من نصف مليون طلب للحج من المواطنين والمقيمين حتى الآن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، تسجيل أكثر من نصف مليون طلب عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين لأكثر من 150 جنسية من مختلف الجنسيات حتى الآن.

وفي وقت سابق، دشن نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى لراغبي التسجيل في الحج.

وأوضحت وزارة الحج أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، مشيرةً إلى أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا.

التسجيل للراغبين في الحج:

قد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).



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