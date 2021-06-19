، انطلاق منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات الشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى 6 يوليو.. غدًا في القاهرة

تتجه الأنظار صوب العاصمة المصرية القاهرة غدًا الأحد؛ حيث تنطلق منافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

وعُقِد صباح اليوم السبت اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة غانم أحمد؛ للوقوف على كافة ترتيبات واستعدادات اللجان قبل بدء منافسات الحدث المرتقب.

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخبًا، موزعة على أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- النيجر- موريتانيا- الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب- طاجيكستان- الإمارات- جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال- لبنان- العراق- جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس- اليمن- السعودية- أوزبكستان.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب: (القاهرة الدولي، وبتروسبورت، والمقاولون العرب)، بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

4 مباريات في انطلاقة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا

يخوض منتخب مصر، المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب القاهرة الدولي، حين يواجه النيجر في الرابعة عصر الأحد بالتوقيت المحلي، على ملعب القاهرة الدولي، في المجموعة الأولى.

وفي السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يلتقي منتخبا موريتانيا والجزائر في ختام الجولة الأولى من نفس المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب المغرب مع طاجيكستان في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب، قبل مباراة الإمارات وجيبوتي على نفس الملعب في السابعة مساءً.

وتسعى كل المنتخبات لتحقيق بداية قوية ونتيجة إيجابية في الجولة الأولى، للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل جولات الحسم.