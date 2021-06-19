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أرجع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما وصفه بعقبات داخلية.
وقدّم "بري"، خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.
وعرض رئيس مجلس النواب ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة.
وأعرب "بري" عن شكره للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده في مؤازرة لبنان للخروج من أزماته.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 07:51 PM
شكر الاتحاد الأوروبي على مؤازرته لبيروت"بري": عقبات داخلية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية
أرجع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، تأخير تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما وصفه بعقبات داخلية.
وقدّم "بري"، خلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، شرحاً مفصلاً عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.
وعرض رئيس مجلس النواب ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة.
وأعرب "بري" عن شكره للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده في مؤازرة لبنان للخروج من أزماته.
، "بري": عقبات داخلية تؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية ،
المصدر : الخليج 365
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