

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745978 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 729663 حالة شفاء بعد تسجيل 528 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9656 حالة.

الأردن.. 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-19

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745978 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 729663 حالة شفاء بعد تسجيل 528 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9656 حالة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 07:12 PM

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 745978 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 729663 حالة شفاء بعد تسجيل 528 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9656 حالة.

، الأردن.. 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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