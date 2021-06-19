محمد بن مسعود - الدمام - بعد هطولها غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط لحبات البرد هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد. وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار. 19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 07:24 PM بعد هطولها غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وتساقط لحبات البرد شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء" شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء" هطلت أمطار غزيرة عصر اليوم على محافظة فيفاء، مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البَرَد. وأدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق "طريق 20" الرئيسي، وتوقف حركة سير المركبات، وذلك بسبب سوء تصريف مياه الأمطار. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. سوء تصريف مياه الأمطار يغلق "طريق 20" بـ"فيفاء" ،

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