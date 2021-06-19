شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: مناطق غرب وشرق المملكة الأكثر إصابة بالأنيميا المنجلية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري أورام الدم أحمد بارفعة عن نسبة من يحملون الأنيميا المنجلية "المنجلي" في المملكة.

وقال أحمد بارفعة خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن التقديرات الخاصة بالمنجلي متفاوتة وليس لدينا أرقاما دقيقة.

وأوضح أن المنجلي تتركز أكثر في مناطق معينة بالمملكة في المنطقة الجنوبية والغربية والشرقية، لافتا:"بعض التقارير تؤكد أن 1% من المجتمع يحملوا الصفة كحاملين المرض وليسوا مصابين".