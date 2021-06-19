«الحج»: إجراءات وقائية بجميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة، السبت، أن هناك تطبيقًا للإجراءات الوقائية في جميع مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر المقدسة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، مع تهيئة الكوادر البشرية المشاركة لتقديم الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في راحة واستقرار.

وأعلنت وزارة الحج اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام 1442هـ في ظروف صحية آمنة، لمنع انتشار جائحة كورونا.

من جانبه، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إنه سيكون هناك استفادة من المشروعات التقنية المنفذة في تطبيق «البطاقة الذكية»؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام، والاستفادة من هذه الإمكانات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم لمناسك الحج، التوجهات الإستراتيجية للوزارة للتحول الرقمي.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن الوزارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها في موسم الحج إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة لتطوير وتوسيع الخدمات الذكية المقدمة للحجيج؛ إذ ابتكرت الحلول التقنية والمنصات الرقمية والخدمات التقنية الحديثة المقدمة لضيوف الرحمن في قالبٍ من الجودة والإتقان، وفي مقدمتها تطبيق «اعتمرنا» والمحرك السعودي للحجز المركزي.

وأكد أن وزارة الحج والعمرة أطلقت حزمة من الخدمات النوعية شملت مشروع «منصة الحج الذكي»، ومبادرة «الرقابة على الخدمات» لرفع مستوى خدمات السكن بهدف توفير مساحات إضافية للحجاج وتنظيم مسارات النقل الترددي، وبرنامج التفويج المخصص لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني لإعداد ومراقبة خطة التفويج، إضافة إلى مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية، وبناء مخيمات مجهزة بمختلف الخدمات، ومبادرة تطوير خدمات الإعاشة للتوسع في تقديم الوجبات مسبقة التجهيز في المشاعر المقدسة، إلى جانب تدشين مبادرة النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة، من خلال نظام تقني رقابي لقياس جاهزية المشاعر المقدسة ومرافقها.