«تقنية جدة» تفتح باب القبول لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية بجدة فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ، ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل عسلي أن فترة القبول بـ«تقنية جدة» ستبدأ إلكترونياً في الثانية عشرة مساء غد الأحد وتستمر عشرة أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اضغط هنا.

فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الأحد 22 ذي القعدة الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بحسب عسلي الذي أكد أن إجراءات القبول النهائية ستتم يومي 26 و27 من الشهر ذاته وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، ويمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وبين عسلي أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس في «تقنية جدة» تشمل: (القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة).