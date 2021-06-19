4 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدّرت 4 مدن قائمة الأكثر تعافيًا من كورونا في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن العاصمة الرياض سجلت 230 حالة، تلتها جدة بـ142 حالة، ثم مكة المكرمة 84، والدمام 56، وجازان 36 حالة.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن النعيرية سجلت 33 حالة تعاف، ثم الخفجي 30 حالة وأبوعريش 28، وحائل 24، والظهران 21، والخرمة 18، والجبيل 16، وكل من (خميس مشيط ونجران والخبر) 15 حالة تعاف.

وأشارت إلى أن تبوك سجلت 14 حالة، و(فيفا ووادي الدواسر) 13، ثم كل من (المدينة المنورة ومليجة وبيش) 11 حالة تعاف لكل منها. وسجلت حفر الباطن 10 حالات.

فيما سجلت (الطائف والقطيف وصبيا وأضم والمبرز) 9 حالات لكل منها، ثم (الهفوف ومحايل) 7 حالات، وكل من( أبها والزلفى وبقيق والكامل وصفوى وخيبر) 7 حالات.

كما سجلت (عرعر وبريدة وحبونا وبدر والريث) 6 حالات في كل منها، ثم (بارق والعارضة والمخواة والمظيلف والخرج وقرية العليا) بتسجيل 5 حالات لكل منها.

وفي المرتبة التالية، جاءت (بيشة والقيصومة ورياض الخبراء وضرما وأحد المسارحة وصامطة والمذنب والعيص والحجرة ورجال ألمع وبللسمر) بتسجيل كل منها 4 حالات تعاف، ثم (بدر الجنوب والمجمعة والدلم ورحوطة بني تميم والحرث والجفر) بـ3 حالات لكل منها.

وسجلت كل من (رفائع الجمش وشواق وطريف وعنيزة والبدائع والقنفذة وبلجرشي وحقل وليلي والمزاحمية وتمير) حالتي تعاف.

وأخيرًا جاءت كل من (موقق وخليص وثول والدائر وفرسان وعريعرة وسميراء والعيدابي والبرك وأحد رفيدة والدرب والخاصرة والباحة وعفيف ووادي بن هشبل والدوادمي وسراة عبيدة ونمرة وتبالة ورنية والشملي والغزالة والبجادية ومهد الذهب والمجاردة وظهران الجنوب والليث وأملج وتيماء وضبا والسليل والقويعية وشقراء وثريبان ورأس تنورة) بتسجيل حالة تعاف واحدة في كل منها.

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