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الصحة: ثبات الحالات الحرجة لمرضى كورونا لليوم الثاني

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ثبات عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس مع الأرقام المسجلة الجمعة، حيث تمَّ اليوم تسجيل 1496 حالة، وهو نفس عدد حالات أمس.

وأشارت وزارة الصحة –عبر تويتر- إلى أنَّ عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا طفيفًا حيث تمَّ تسجيل 11045 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11050 حالة..

وأضافت وزارة الصحة، أنَّه تمَّ إجراء فحص كورونا لـ 77831 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كشفت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1145 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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