التدخين يضاعف أعراض الروماتويد ويقلل الاستجابة للعلاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، مرضى الروماتيزم وتحديداً الروماتويد بالإقلاع عن التدخين، إذ يزيد التدخين من احتمالية نشاط المرض والإقلال من استجابة المرضى للعلاج، وبالتالي ازدياد فرصة حدوث تدمير للمفاصل وتشوهات مزمنة تؤدى إلى إعاقة المريض وعدم قدرته على القيام بالأعمال اليومية المعتادة، مما يعوقهم عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما يساهم الإقلاع عن التدخين في التأثير إيجابياً على هؤلاء المرضى، إذ إنه يحد من احتياجاتهم للأدوية ويقلل من تعرضهم لآثارها الجانبية.

التدخين يضاعف الأمراض الروماتيزمية:

وقال: إن الدراسات أثبتت أيضاً أن مرضى الروماتيزم الذين يستلزم مرضهم الخضوع لعمليات جراحية، يتفاقم لديهم حجم المضاعفات الناتجة عن الجراحة، إذا ما كانوا يدخنون، ولا تقتصر أضرار التدخين على ذلك فحسب، إنما إذ إن هناك أدلة علمية منذ أكثر من 20 عاماً، تؤكد أن التدخين يمكن أن يسهم في الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويد.

بينما أثبتت دراسات أخرى أن الإفراط في التدخين يضاعف خطر الإصابة بأمراض روماتيزمية معينة بمعدل يصل إلى 13 مرة، كما أن عدد السجائر التي يتم تدخينها على مدار اليوم، له تأثير كبير في رفع فرص الإصابة بمرض الروماتويد، حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يقومون بتدخين من سيجارة واحدة إلى 7 سجائر في اليوم ترتفع فرص إصابتهم بالتهاب المفاصل الرثيانى أو الروماتويد إلى الضعف.

التدخين يزيد المخاطر :

وأشار إلى أنه كلما ارتفعت المدة الإجمالية للتدخين وزادت عدد السجائر التي يتم تدخينها على مدار اليوم؛ ارتفعت فرص الإصابة بالمرض، فيما أشارت دراسة إلى أن مخاطر الإصابة بالروماتويد تقل عقب الإقلاع عن التدخين بنسبة 33%، وعلى الرغم فتظل تلك المخاطر قائمة لمدة 15 عاماً عقب الإقلاع عن التدخين.

يؤثر على المفاصل:

وخلص الدكتور حسين إلى القول ” الروماتويد من أنواع التهابات الروماتيزم المزمنة، التي تصيب الشخص بهجومها على مفاصل الجسم، ومنها إلى الرئتين وأوعية القلب والكلى وأجهزة الجسم المختلفة، كما أن الروماتويد يتسبب في تضخم وتشوهات شكل المفاصل، وصعوبة تحريكها، ومرض الروماتويد له كثير من الأسباب، وعلى رأسها الخلل في الجهاز المناعي.

كما أن الروماتويد من الأمراض التي قد تحدث في أي عمر، ولكن النسبة الأكبر في المرحلة العمرية بين الأربعين والستين عاماً، وهناك العوامل الوراثية، والتدخين، كما تشكل السمنة المفرطة من أهم أسباب الإصابة بالروماتويد، وبجانب ذلك الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية، أما العلاج فيوصف الطبيب بعض الأدوية العلاجية بجانب الاهتمام بالتغذية الصحية ورياضة المشي”.

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