- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.
جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 05:46 PMزفاف "مهند آل رمسة" بحضور الزملاء والأقارب
احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.
جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.
، زفاف "مهند آل رمسة" بحضور الزملاء والأقارب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر زفاف "مهند آل رمسة" بحضور الزملاء والأقارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.