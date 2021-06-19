، زفاف "مهند آل رمسة" بحضور الزملاء والأقارب ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.

جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.