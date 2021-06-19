- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.
وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.
ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.
النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-19
أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.
وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.
ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
05:25 PM
مشاركة الناخبين الأدنى منذ تأسيس النظام عام 1979
أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.
وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.
ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.
، النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62% ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.