شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بروفسورة سعودية تحصل على براءة اختراع لاستلام الأمتعة بطريقة تحمي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصلت الدكتورة هبة كردي، بروفسورة سعودية في الذكاء الاصطناعي، على براءة اختراع لاستلام الأمتعة بطريقة ذكية تحمي من فيروس كورونا.

وقالت "الدكتورة هبة" أن النظام سيطبق قريبًا في المملكة وهو اختراعًا ذكيًا في استلام الأمتعة حيث تحل محل الطريقة التقليدية في استلام الأمتعة بطريقة تحمي من فيروس كورونا، بحسب ما جاء بقناة "الإخبارية".

وأوضحت أيضًا أن هناك جهات فعلية داخل المملكة بدأت بالتواصل معها لإمكانية تنفيذ المشروع، كما وجهت الشكر على دعم المخترعين وإيصالهم للجهة التي يتم الاهتمام فيها باختراعهم.