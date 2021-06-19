شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن كل من يسهل دخول المتسلل المملكة عقوبته تصل إلى 15 عاما وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير به.

وكانت النيابة العامة حذرت من تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة.

كما اعتبرت النيابة أن التسلل جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، كما تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة.