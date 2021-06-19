شكرا لمتابعة خبر عن 101 متبرعاً في حملة التبرع بالدم في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

أقامت صحة حفر الباطن حملة التبرع بالدم عبر عربة التبرع المتنقلة حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم 101 متبرعاً والتي استمرت لمدة يومين حيث أقيمت الحملة في منتزه القيصومة من الساعة السابعة مساءًا وحتى العاشرة مساءًا وفق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة في التبرع بالدم وتأتي هذه الحملة تعزيزاً للجانب الإنساني وتأمين احتياجات المحافظة من الدم للمرضى

وتحرص صحة حفر الباطن على تنظيم حملات التبرع بالدم لنشر ثقافة التبرع والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدم في بنوك الدم بمستشفيات المحافظة