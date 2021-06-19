شكرا لمتابعة خبر عن ‏العميري: 6 أبراج و 70 مخيما لإسكان الحجاج في منى هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أنه خصصت وزارة الحج والعمرة 6 أبراج و 70 مخيماً لإسكان حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى لحج هذا العام وذلك وفق الإجراءات الوقائية.

وقال سيتم تخصيص مساحة 4.37 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة في مخيمات منی بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية كما سيتم تخصيص مساحة 5.33 متر مربع للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في مخيمات مشعر منی بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمداً لها في الأعوام الماضية.

و أشار إلى أنه سيتم تخصيص حراس أمن لتنظيم عملية دخول الحجاج و خروجهم في المخيمات و الأبراج و كذلك تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء تواجدهم في مشعر منى يوم التروية و أيام التشريق.