إطلاق 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران لأول مرة في الباحة

الرياض - محمد عبدالله - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران بمنطقة الباحة، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز.

وذكر مركز الحياة الفطرية –عبر تويتر- أنَّه تحت رعاية أمير منطقة الباحة تم إطلاق ٢٠ من الوعول الجبلية في متنزه الشكران بمنطقة الباحة، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة.

كان مركز الحياة الفطرية أوضح أمس الجمعة، أنَّ إطلاق الوعول هو الأول من نوعه في منطقة الباحة، وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية.

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