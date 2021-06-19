«مكة المكرمة» تتصدر إصابات كورونا بـ 335 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 335 إصابة جديدة، من إجمالي 1153 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة266 حالة، والمنطقة الشرقية 148 حالة، وعسير 119 حالة، وجازان 84 حالة، والمدينة المنورة 63 حالة، والقصيم 45 حالة، ونجران 27 حالة، وتبوك 23 حالة، وحائل 17 حالة، والباحة 12 حالة، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1145 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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