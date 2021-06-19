التحالف: اعتراض وتدمير 7 طائرات حوثية في الأجواء اليمنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.

وأوضح التحالف (وفقًا لقناة الإخبارية) أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات بدون طيار مفخخة. مشيرًا إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق من وقت لآخر طائرات مسيرة مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، دائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.

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