إتاحة خدمة الفسح الفوري للمطبوعات الإلكترونية للقطاعين الخاص والعام

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، خدمة الفسح الفوري المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك بعد موافقة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

وأوضحت الهيئة (في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية –واس) أن الخدمة الجديدة تشمل الكتب والكتب الإلكترونية، المطبوعات، التي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح 61 % خارجياً و39% محلياً.

وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية والمطبوعات، فبالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التأليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، والحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.

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