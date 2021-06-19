1153 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن حالات التعافي والوفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 473112 حالة.

كما أوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1145 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 454404 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7663 حالة.

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