أخبار السعودية اليوم.. تحديد شروط جرعة كورونا الثانية.. وضبط 5.6 مليون مخالف

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن أن الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت من تاريخ 15 نوفمبر2017 م حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمَّت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط أكثر من 5 ملايين مخالف، وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير 7 طائرات حوثية في الأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير 7 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية، وأوضح التحالف أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات بدون طيار مفخخة. مشيرًا إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية.

البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة بشدَّة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة دون طيار مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

متحدث الصحة: 3 شروط لإعلان موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أن إعلان موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيكون حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات، وتابع أن الإعلان سيكون عن موعد الجرعة الثانية حسب التقدم بتغطية المجتمع، ووفق فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات من خلال حسابات وزارة الصحة أو المؤتمر الصحفي.

سفارة السعودية بالمغرب: يمكن السفر دون ترخيص استثنائي

قالت السفارة السعودية في المغرب، إنه يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى المغرب، خلال الفترة الحالية، دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي، وذكرت السفارة السعودية بالرباط –عبر تويتر- أنها تود إحاطة جميع المواطنين السعوديين القادمين من المملكة، بأنه بإمكانهم السفر إلى المملكة المغربية الشقيقة دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

ضبط أكثر من 5 ملايين مخالف لنظام الإقامة وأمن الحدود

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الحملة الأمنية أسفرت عن ضبط أكثر من 5 ملايين مخالف حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (5615884) مخالفًا، منهم (4304206) مخالفين لنظام الإقامة، و (802125) مخالفًا لنظام العمل، و (509553) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

بالفيديو.. العمران: دمج التقاعد في التأمينات لن يؤثر على أي مستحقات

أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات، أحمد العمران: أن دمج «التقاعد» في «التأمينات» هو عملية إدارية تنظيمية ولن يكون لها أي تأثير على أي مستحقات، وقال إن قرار دمج «التقاعد» في «التأمينات» لن يكون له أي تأثير على أساليب توريد الاشتراكات لكلا المؤسستين. مضيفًا أن القرار سيؤدي إلى رفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن قرار الدمج يأتي ضمن الهيكلة الإدارية المستمرة، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

إطلاق 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران لأول مرة في الباحة

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، 20 وعلًا جبليًا في متنزه الشكران بمنطقة الباحة، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، وكان مركز الحياة الفطرية أوضح أمس الجمعة، أنَّ إطلاق الوعول هو الأول من نوعه في منطقة الباحة، وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة الاستمتاع بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية.

«ساما» يحذر من 5 معتقدات خاطئة عن الميزانية الشهرية

وجّه البنك المركزي السعودي "ساما"، تحذيرات من 5 معتقدات شائعة وخاطئة متعلقة بالميزانية الشهرية، مشيرًا لأهميتها في تجنب مخاطر التعثر والديون بهدف الوصول إلى مستقبل مالي مستقر، وأوضح «ساما»، أن الميزانية الشهرية بمثابة البوصلة التي ترشدكَ للإنفاق بذكاء، كما تعتبر أحد الحلول المثالية لإدارة الدخل والإنفاق والتحكم في النفقات والوفاء بالالتزامات ووضع خطط للادخار.

«التعاون الإسلامي» تدين استهداف خميس مشيط بطائرة حوثية مسيرة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين في المملكة، وأدان إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم السبت، طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

تنبيهات بأمطار رعدية على 4 مناطق من بينها مكة وعسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة، وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها– المجاردة - النماص - بارق - تنومة - خميس مشيط – رجال ألمع – سراة عبيدة)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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