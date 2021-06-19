وفاة «حيان السلمي» الذي يسقي «الداير» منذ ربع قرن

الرياض - محمد عبدالله - رحل رجل الأعمال حيان السلمي المالكي إلى جوار ربه بعد معانة من المرض، وعرف عنه بذله السخي في الجانب الإنساني والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تلبية احتياجات المحتاجين، وأياديه البيضاء في مساعدة الناس.

وحيان السلمي هو صاحب البئر الذي يسقي محافظة الداير منذ أكثر من ربع قرن، والذي أنشأه على نفقته الخاصة وتركه صدقة جارية للمواطنين، كما منحه لمتعهدي السقيا في الداير لتأمين المياه للسكان، وكان يتفقده بالصيانة بشكل دوري.

وكان يقيم إفطار صائم في جامعه الذي أنشأه على نفقته على شارع المحافظة الرئيسي، وكان إفطار الصائم في جامعه، يعده في منزله ويتكون مما تتكون منه سفرته الخاصة من أصناف مختلفة ومتنوعة، ويقدمه للصائمين بنفسه.

وبرحيل هذا الرجل ودعت الدائر رجلًا من رجال البذل والعطاء والبر والخير.

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